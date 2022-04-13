Юристы оценили шансы российских пользователей на успех в суде с Netflix

Суд может встать на сторону российских пользователей, которые подали иск к Netflix на 60 млн рублей, однако практически нет шансов, что такое решение можно будет исполнить и фактически взыскать деньги. Такое мнение в среду, 13 апреля, в беседе с «Известиями» выразил партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников.

Ранее в этот день стало известно, что российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей. Основанием для иска стало нарушение прав пользователей из РФ в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории страны.

По мнению юриста Versus.legal Романа Моторина, если иск будет удовлетворен, то остро встанет вопрос об исполнении судебного решения. Однако сложно определить, как истцы намерены добиваться выплат и из каких средств они будут взысканы. Как уточнил специалист, механизм удовлетворения требований истцов за счет активов Netflix пока неочевиден.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин, в свою очередь, отметил, что в случае если у тех, кто обратился с коллективным иском, есть оплаченная подписка на услуги Netflix, но сами услуги не оказываются, возникает два пути решения ситуации.

«Либо они могут в принудительном порядке требовать выполнение условий договора, либо возвращения тех денег, которые были уплачены. Скорее всего, принудительно заставить выполнять обязательства никакой физической возможности нет. Второе — возвращение денег может быть присуждено. Потому что в этом случае может идти речь о незаконном присвоении чужих денежных средств. Скорее всего, это решение в части возврата денежных средств может быть исполнено, если будут разрешены переводы из основной штаб-квартиры Netflix в Россию и конвертация этих денежных средств в рубли», — подчеркнул он.

При этом юрист отметил, что, приобретая какую-либо услугу, пользователи хотят получить именно ее, а не возврат средств. В этом случае речь идет о нарушении прав потребителей, и если есть возможность взыскания морального вреда, который был причинен такого рода нарушением, это тоже может быть учтено в вынесенном решении.

23 марта Netflix удалил свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах.

17 марта адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов спрогнозировал коллективные иски россиян из-за ухода западных компаний из РФ, включая и Netflix. Он предположил, что российские суды, вероятно, будут вставать на сторону потребителей из-за особенностей законодательства.

По его словам, пользовательские соглашения Netflix предусматривают определенную ответственность и обязательства сторон. У потребителя есть обязательства оплатить услуги в определенное время, а у компании — предоставить доступ к электронным ресурсам.

О намерении Netflix приостановить работу на территории России из-за спецоперации Москвы по защите Донбассе стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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