Посол РФ назвал недружественным шагом заморозку Нидерландами активов России

Заморозка властями Нидерландов активов России является недружественным и нелегитимным шагом. Об этом в среду, 13 апреля, заявил посол РФ в королевстве Александр Шульгин.

По его словам, Нидерланды активно включились в кампанию Евросоюза по блокировке счетов, имущества, активов российских физических и юридических лиц, попавших в санкционные списки.

«Мы однозначно расцениваем эти шаги как недружественные, совершенно нелегитимные. Эти действия голландских властей, равно как и их участие в общееэсовских ограничительных мерах, рестрикциях против нашей страны, чреваты серьезными последствиями для экономики самого королевства», — заявил Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

Посол также отметил, что голландское правительство учредило должность специального национального координатора по соблюдению ограничительных мер, принятых ЕС против РФ.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пиратством заморозку активов России за рубежом. Он отметил, что первой на себя приняла удар западных санкций финансовая система России.

31 марта в рамках санкционной политики Нидерланды заморозили российские активы и контракты на сумму €516 млн. Представители семи министерств страны пояснили, что после введения новых ограничений главным приоритетом для финансовых учреждений является мониторинг своих систем на предмет взаимоотношений с лицами, находящимися под санкциями.

29 марта министерство иностранных дел Нидерландов объявило о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов. Основанием для данного решения послужила полученная информация от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что российские дипломаты «тайно осуществляют разведывательную деятельность».

18 марта глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что власти страны замораживают активы РФ на сумму, превышающую €200 млн.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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