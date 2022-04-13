Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22

Американская компания Electronic Arts (EA), занимающаяся изданием компьютерных игр, выпустила девятый патч для FIFA 22. В новом обновлении не будут присутствовать сборная России и российские клубы. Вместе с ними удалены стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика, следует из сообщения, опубликованного в среду, 13 апреля, на сайте компании.

Данное решение стало реакцией на проводимую РФ спецоперацию на Украине и поддержкой решений, принятых ФИФА и УЕФА в отношении к России.

«EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса по всему футбольному миру призывает к окончанию конфликта. В соответствии с реальными действиями, предпринятыми нашими партнерами в ФИФА и УЕФА, обновление включает удаление сборной России и всех других российских команд», — говорится в заявлении.

В футбольном симуляторе теперь не будет футбольных клубов «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Если у пользователя любимой командой был выбран клуб из России, то он автоматически будет изменен на французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»).

При этом российские футболисты в игре останутся. Однако будут обновлены комплекты формы, виды стадионов, рекламных щитов, трофеев, флагов, логотипов и баннеров.

Обновление уже доступно для ПК, для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S оно должно появится в ближайшее время.

В начале апреля сообщалось, что издатель и разработчик игр Wargaming, в числе которых World of Tanks, покидает рынок в России и Белоруссии. С 31 марта компания передала свой бизнес в играх местному управлению Lesta Studio. онлайн-продукты останутся доступными как в России, так и в Белоруссии, но будут управляться новым владельцем.

Ранее, 15 марта, стало известно, что украинская студия GSC Game World — разработчик серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., — не будет продавать свою продукцию пользователям из России.

О приостановке продаж своих игр в России до окончания спецоперации на Украине в марте также заявила американская корпорация Activision Blizzard — создатель игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero.

Ряд компаний приостановили работу в России на фоне проводимой операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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