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Дагестанец напал на дядю с ножом из-за «надоевших нравоучений»

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Житель Дагестана задержан по подозрению в нападении с ножом на своего дядю. Об этом сообщили во вторник, 12 апреля, в пресс-службе МВД Дагестана.

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Инцидент произошел в селе Тлянуб Шамильского района.

По данным полиции, 20-летний местный житель нанес два ножевых ранения во время ссоры с родственником, который пришел к нему в гости.

Ножевые удары пришлись в области ног пострадавшего. В результате произошедшего 44-летнего мужчину с ранением поместили в местную больницу.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Молодой человек пояснил, что взялся за нож, так как устал от нравоучений дяди.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

1 апреля сообщалось, что в Якутии ожидает суда житель города Мирный, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Между двумя мужчинами произошел конфликт в ходе распития спиртных напитков. Один из них ударил оппонента ножом в грудь, после чего скрылся. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте.

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