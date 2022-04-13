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Доктор наук рассказал об опасности употребления прошлогоднего картофеля

Доктор сельскохозяйственных наук Мальцев предупредил, что в прошлогоднем картофеле может образоваться токсичное вещество
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В прошлогоднем картофеле может образоваться токсичное вещество, если хранить овощ неправильно. Об этом в среду, 13 апреля, заявил доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев.

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Он пояснил, что большинство сортов картофеля обычно хранится до апреля-мая. Однако если температура хранения не держится на стабильных трех-четырех градусах, а прыгает от трех до восьми, то многие сорта будут портиться уже в январе-феврале.

«Картофель может представлять опасность только в том случае, если он хранился на свету. В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя», — рассказал Мальцев в интервью радио Sputnik.

Доктор наук предупредил, что удалить из картофеля токсичный соланин практически невозможно. По его словам, ядовитое вещество не пропадет при термической обработке, также не стоит пытаться обрезать зеленую часть, так как это не гарантирует, что в другой части картофеля нет соланина.

Если клубень позеленел хотя бы на четверть, то лучше отказаться от употребления такого продукта, дополняет «Газета.Ru».

25 ноября прошлого года врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о противопоказаниях к потреблению картофеля. Так, людям с диабетом и склонным к набору веса не стоит часто есть отварной или запеченный картофель, поскольку «от него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови».

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