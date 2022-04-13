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Трое полицейских погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

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На трассе в Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками и внедорожником погибли три сотрудника полиции. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Водитель грузовика DAF врезался во внедорожник Hyundai Creta, которой стоял на полосе попутного движения перед светофором. От удара внедорожник столкнулся со стоящим впереди грузовиком MAN. В результате произошедшего водитель Hyundai и двое пассажиров погибли.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, погибшими оказались сотрудники межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», которые возвращались домой со службы.

5 апреля в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области пострадали два человека. Водитель ВАЗ-21100 превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус. Пассажир и водитель легковушки получили травмы различной степени тяжести.

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