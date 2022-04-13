Стали известны подробности обысков в офисе «Аэрофлота»

Источник «Известий» в «Аэрофлоте» 13 апреля рассказал подробности проведенных в офисе авиакомпании оперативных мероприятий.

По его словам, речь идет не об обысках, а о доследственной проверке в порядке ст. 144-145 УПК РФ («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении», «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»). Предмет интереса представляли документы авиаперевозчика.

Уголовное дело не возбуждено.

Об оперативных мероприятиях в «Аэрофлоте» стало известно ранее в этот день, сама доследственная проверка была проведена накануне. Иных подробностей не приводится.

8 апреля пресс-служба компании сообщила, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам прошедшего года в связи с чистым убытком группы компаний по международным стандартам финансовой отчетности.

Кроме того, совет утвердил бывшего генерального директора авиакомпании «Россия», также входящей в группу, и замгендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского на должность гендиректора. Он станет главой правления компании.