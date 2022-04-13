В «Аэрофлоте» прошли обыски

В офисе российской компании «Аэрофлот» прошли обыски. Об этом «Известиям» сообщил источник 13 апреля.

По его словам, оперативные мероприятия были проведены накануне. Подробности неизвестны.

8 апреля пресс-служба компании сообщила, что совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам прошедшего года в связи с чистым убытком группы компаний по международным стандартам финансовой отчетности.

Кроме того, совет утвердил бывшего генерального директора авиакомпании «Россия», также входящей в группу, и замгендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского на должность гендиректора. Он станет главой правления компании.