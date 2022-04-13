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Автоэксперт счел логичным решение продлить действие истекших водительских прав

Автоэксперт Пашкин счел логичным решение продлить действие истекших водительских прав
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Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Михаил Пашкин в среду, 13 апреля, в беседе с «Известиями» назвал логичным решение о продлении действия истекших водительских прав в России.

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Как подчеркнул эксперт, с одной стороны, это уменьшит нагрузку на сотрудников ГИБДД, а с другой — людям не придется бегать по всем инстанциям и платить деньги. При этом на дорожную ситуацию этот никак не повлияет, отметил Пашкин.

«Для того чтобы продлить водительское удостоверение, человеку необходимо пройти медицинский осмотр. Он заплатил деньги, справку выдали. По моей информации, просто нет тех людей, которым бы отказали в продлении прав. Не сделали в Москве, человек уехал в Тулу и там сделал себе медсправку. Государство весьма логично приняло решение сэкономить деньги граждан», — объяснил специалист.

Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действие водительских удостоверений, срок которых скоро истекает, продлят на три года. Кроме этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. Аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о госрегистрации племенных стад.

6 апреля стало известно, что с инициативой о продлении водительских прав выступили Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поможет поддержать бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.

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