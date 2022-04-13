Путин потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике

Президент России Владимир Путин в среду, 13 апреля, потребовал не откладывать реализацию проектов в Арктике, немотря на санкции.

«Сейчас с учетом разного рода ограничений и санкционного давления всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам надо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать», — сказал он на совещании по вопросам развития Арктической зоны РФ в режиме видеоконференции.

Российский лидер подчеркнул, что в попытке сдерживания развития РФ необходимо ответить развитием проектов, прежде всего в социальной сфере. По его словам, на арктических территориях проживают и работают сотни россиян.

Путин также заявил, что РФ готова к взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами по проектам в Арктике.

4 марта сообщалось, что российское председательство в Арктическом совете надеется на проявление здравого смысла западными партнерами и на их возвращение к конструктивному сотрудничеству в рамках совета.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва продолжит последовательную работу по реализации комплексной программы российского председательства в Арктическом совете на период 2021–2023 годов.

3 марта западные страны, входящие в состав Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция), обнародовали заявление, в котором со ссылкой на ситуацию на Украине заявили об отказе направлять своих представителей на официальные мероприятия совета, а также о временной приостановке своего участия в деятельности рабочих органов этой организации.

В сентябре прошлого года Путин заявил о необходимости организовать международную экспедицию в Арктику. Также он отметил, что Арктика занимает 18% территории РФ, там находятся мировые запасы сырья и на России лежит огромная ответственность за то, чтобы рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам.

В августе того же года в публикации американского военного специалиста Калеба Ларсона говорилось о том, что Россия имеет уникальные преимущества в освоении Арктики из-за глобального потепления. По его словам, благодаря изменению климата Россия получит доступ к минеральным ресурсам в северных регионах как на суше, так и под водой.