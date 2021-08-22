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В США рассказали о преимуществах России в освоении Арктики
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В США рассказали о преимуществах России в освоении Арктики

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Россия имеет уникальные преимущества в освоении Арктики из-за глобального потепления, говорится в публикации американского военного специалиста Калеб Ларсон в журнале The National Interest.

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В материале отмечается, что благодаря изменению климата Россия получит доступ к минеральным ресурсам в северных регионах как на суше, так и под водой, поскольку морские пути будут все больше освобождаться ото льда.

«Эти ресурсы могут оказаться невероятно прибыльными и особенно важны для <…> экономики, которая до сих пор не добилась большого прогресса в отвыкании от экономической модели, в основном зависящей от ископаемого топлива», — сообщил Ларсон.

По прогнозу эксперта, «аппетит» России в Арктике с годами будет только увеличиваться, и этот факт Соединенные Штаты должны принять к сведению.

Ранее, 19 августа, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов сообщил, что из-за глобального потепления в Арктике могут появиться опасные явления. По его словам, в регионе летом крупных осадков не бывает, обычно моросящий дождь — сейчас же там появляются мощнейшие ливни, которые связаны с теплыми воздушными массами.

15 июля сообщалось, что Россия и США совместно реализуют климатический проект, в том числе в Арктике. Сотрудничество включает мониторинг выбросов и поглощений парниковых газов, леса и сельского хозяйства.

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