Врач назвал продукты для сохранения молодости кожи

Врач-терапевт Олег Абакумов порекомендовал для омоложения кожи включить в рацион ягоды темного цвета и орехи, богатые антиоксидантами и витаминами.

По его словам, указанные продукты защищают кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды, а также способствуют восстановлению поврежденных морщинами клеток.

Полезные свойства орехов и ягод связаны с наличием в их составе витамина С и антиоксидантов, которые необходимы для выработки коллагена и улучшения состояния кожи. Специалист посоветовал обратить особое внимание на чернику и ежевику.

«Это не просто ягоды, это антиоксидантные «бомбочки», которые снимают воспаление, приводят в норму холестерин и способны при помощи полифенолов в своем составе восстанавливать клетки, поврежденные морщинами», — написал Абакумов в своем Telegram-канале 12 апреля.

Среди орехов особую пользу для кожи представляет миндаль, богатый биотином и витамином Е, дополняет «Газета.Ru».

В этот же день врач-дерматовенеролог Полина Колчева предупредила о важности смывать макияж и умывать лицо перед сном, чтобы не появились высыпания. Эксперт отметила, что слишком часто ухаживать за кожей также не стоит, она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания.

6 апреля врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала, что первые морщины появляются в достаточно молодом возрасте — 18–20 лет. Чаще всего речь идет о так называемых поверхностных (эпидермальных) морщинах, затрагивающих поверхностный слой кожи.