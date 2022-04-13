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Курильский вулкан Эбеко выбросил газ и пар на 3 км

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Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, парогазовый выброс высотой 3 км. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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«Произошел парогазовый выброс на высоту 3 км», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, шлейф от вулкана распространился в северном направлении. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода нет.

Угрозы для жизнедеятельности населения нет, заверили в ведомстве.

Ранее, 8 сентября, сообщалось, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс.

По данным единой диспетчерской службы (ЕДДС), в Северо-Курильске наблюдался слабый пеплопад, кратковременно ощущался слабый запах сероводорода.

Вулкан Эбеко также выбросил пепел 25 августа. Специалисты камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН зафиксировали пепловый выброс в 09:01 (01:01 мск).

По словам вулканологов, шлейф пепла растянулся на 10 км от вулкана в юго-восточном направлении.

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