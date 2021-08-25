Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,7 км

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту в 3,7 км. Об этом в среду, 25 августа, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс высотой до 3,7 км над уровнем моря на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в 09:01 (01:01 мск). По словам специалистов, шлейф пепла растянулся на 10 км от вулкана в юго-восточном направлении. Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности, пишет RT.

Как уточнили вулканологи, вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Высота вулкана составляет 1156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года.

19 августа на территории Мутновского вулкана на Камчатке сошел селевой поток. Из-за случившегося закрыт туристический маршрут на вершину вулкана.