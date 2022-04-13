В Киргизии заявили о раненых после перестрелки на границе с Таджикистаном

Двое граждан Киргизии получили ранения в ходе перестрелок на киргизско-таджикской границе между пограничниками. Об этом сообщил в среду, 13 апреля, минздрав Киргизии.

«12 апреля 2022 года в результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Лейлекский центр общеврачебной практики поступили двое пострадавших», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие получили осколочные ранения. Один из них находится в стационаре, ему уже проведена первичная хирургическая обработка, а состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Второй после оказания первичной медицинской помощи «в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение».

О конфликте между военнослужащими двух стран сообщалось накануне. По информации Пограничной службы государственного комитета национальной безопасности Киргизии, в результате двух перестрелок один пограничник Таджикистана получил ранение.

Уточнялось, что при несении службы пограничники двух стран встретились в районе Баткенской области. По заявлению киргизской стороны, наряд Таджикистана пересек границу, зайдя на 20 м. В результате началась стрельба.

Кроме того, после происшествия таджикская сторона обстреляла киргизское село Достук из минометов.

10 марта сообщалось о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана на одном из спорных участков границы двух государств. В районе местности Тескей Баткенской области Киргизии таджикские пограничники потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок. Тем не менее киргизские военнослужащие не позволили военнослужащим Таджикистана реализовать свои намерения, из-за чего началась перестрелка, длившаяся около 10 минут.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.