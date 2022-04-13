Прямой эфир
Экономика
Нефтетрейдер Vitol Group намерен прекратить торговлю нефтью из России
Экономика
Экономист спрогнозировал курс доллара к рублю в апреле
Мир
В Киргизии заявили о раненых после перестрелки на границе с Таджикистаном
Мир
Пентагон может передать Киеву вертолеты Ми-17 и внедорожники Humvee
Мир
Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных
Интернет
YouTube восстановил работу своих сервисов после сбоя
Мир
Южная Корея планирует оказать помощь Украине еще на $1,6 млн
Наука
Разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее
Интернет
Власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками
Мир
В Швеции не планируют референдум по вступлению в НАТО
Мир
Канцлер Австрии проинформировал Зеленского о своих переговорах с Путиным

В Киргизии заявили о раненых после перестрелки на границе с Таджикистаном

Минздрав Киргизии: двое граждан получили ранения в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое граждан Киргизии получили ранения в ходе перестрелок на киргизско-таджикской границе между пограничниками. Об этом сообщил в среду, 13 апреля, минздрав Киргизии.

Минометное дело: Киргизия и Таджикистан вновь делят спорную территорию
В перестрелке на границе ранены десятки людей

«12 апреля 2022 года в результате инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Лейлекский центр общеврачебной практики поступили двое пострадавших», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие получили осколочные ранения. Один из них находится в стационаре, ему уже проведена первичная хирургическая обработка, а состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Второй после оказания первичной медицинской помощи «в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение».

О конфликте между военнослужащими двух стран сообщалось накануне. По информации Пограничной службы государственного комитета национальной безопасности Киргизии, в результате двух перестрелок один пограничник Таджикистана получил ранение.

Уточнялось, что при несении службы пограничники двух стран встретились в районе Баткенской области. По заявлению киргизской стороны, наряд Таджикистана пересек границу, зайдя на 20 м. В результате началась стрельба.

Кроме того, после происшествия таджикская сторона обстреляла киргизское село Достук из минометов.

10 марта сообщалось о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана на одном из спорных участков границы двух государств. В районе местности Тескей Баткенской области Киргизии таджикские пограничники потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок. Тем не менее киргизские военнослужащие не позволили военнослужащим Таджикистана реализовать свои намерения, из-за чего началась перестрелка, длившаяся около 10 минут.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022