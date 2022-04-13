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Разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее

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Российские ученые создали систему для контроля работы частей крыльев самолета, необходимых для набора или снижения высоты. Она представляет собой комплект датчиков, контролирующих выдвижение закрылков. При внештатной ситуации приборы подадут сигнал о проблеме. Разработку этих компонентов ведут в Московском авиационном институте (МАИ).

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«В последнее время, согласно наблюдениям Европейского агентства по безопасности полетов, стало возникать очень много аварийных ситуаций, которые потенциально могут приводить к катастрофическим последствиям. В связи с этим организация предъявила новое требование к самолетам — все новые машины должны иметь такую систему контроля механизации крыла», — рассказал директор Центра компетенций «Энергетические системы» МАИ Сергей Грачев.

Новое требование попало и в техническое задание для строящихся экземпляров SSJ New, сообщил Грачев. По его словам, в России ранее таких систем не делали, и самолетов с ней не выпускалось.

«Перекос в худшем случае может привести к аварийной ситуации. Если одна часть закрылка выдвигается несколько быстрее другой, конструкцию может заклинить. Это, в свою очередь, приведет к выходу из строя секции крыла и потере реального управления самолетом», — отметил эксперт.

Сейчас ученые завершили разработку конструкторской документации, изготовили опытные образцы и планируют проведение испытаний. Пока систему отрабатывают на особом стенде.

На аппарате полностью имитируются движения закрылков, предкрылков и работы системы. Этот вид испытаний должен быть завершен в этом году. После систему планируют поставить на опытные самолеты.

На 2023 год намечено испытать влияние внешних факторов на работу системы в аттестованных Росавиацией организациях, а затем провести летные испытания на новых серийных самолетах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крылья с ответом: разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее

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