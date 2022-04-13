Разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее

Российские ученые создали систему для контроля работы частей крыльев самолета, необходимых для набора или снижения высоты. Она представляет собой комплект датчиков, контролирующих выдвижение закрылков. При внештатной ситуации приборы подадут сигнал о проблеме. Разработку этих компонентов ведут в Московском авиационном институте (МАИ).

«В последнее время, согласно наблюдениям Европейского агентства по безопасности полетов, стало возникать очень много аварийных ситуаций, которые потенциально могут приводить к катастрофическим последствиям. В связи с этим организация предъявила новое требование к самолетам — все новые машины должны иметь такую систему контроля механизации крыла», — рассказал директор Центра компетенций «Энергетические системы» МАИ Сергей Грачев.

Новое требование попало и в техническое задание для строящихся экземпляров SSJ New, сообщил Грачев. По его словам, в России ранее таких систем не делали, и самолетов с ней не выпускалось.

«Перекос в худшем случае может привести к аварийной ситуации. Если одна часть закрылка выдвигается несколько быстрее другой, конструкцию может заклинить. Это, в свою очередь, приведет к выходу из строя секции крыла и потере реального управления самолетом», — отметил эксперт.

Сейчас ученые завершили разработку конструкторской документации, изготовили опытные образцы и планируют проведение испытаний. Пока систему отрабатывают на особом стенде.

На аппарате полностью имитируются движения закрылков, предкрылков и работы системы. Этот вид испытаний должен быть завершен в этом году. После систему планируют поставить на опытные самолеты.

На 2023 год намечено испытать влияние внешних факторов на работу системы в аттестованных Росавиацией организациях, а затем провести летные испытания на новых серийных самолетах.

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