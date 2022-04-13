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Ученые предскажут тяжесть COVID-19 по налету на языке

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Тяжесть коронавирусной инфекции можно предсказать по налету на языке, полагают китайские ученые. Для этого они разработали специальный индекс, узнали «Известия».

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Для определения наличия заболевания язык делится на шесть частей. Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2 по трем параметрам: толщина налета, его жирность и цвет. Полученные баллы суммируются. Эксперименты показали, что постепенное повышение индекса свидетельствует о высокой вероятности скорой госпитализации, а снижение, напротив, — признак приближающегося выздоровления, указали специалисты в научной статье.

Для проверки точности своих прогнозов ученые провели исследование с тремя группами испытуемых: больными COVID-19, просто простуженными и здоровыми людьми. Специалисты оценивали фотографии их языков с помощью разработанной шкалы. Среднее значение индекса среди больных СOVID-19 составило 8,5, среди больных простудой — 9,5, а среди здоровых – всего 2.

В работе указано говорят, что предложенный метод позволяет точно диагностировать простудные заболевания в целом. Однако, чтобы выявить среди них коронавирусную инфекцию, необходимы отдельные тестирования.

При этом динамика индекса позволяет точно предсказывать ход развития COVID-19, утверждают авторы исследования.

У тех, кто быстро поправился, средний индекс на начальной стадии заболевания составлял 19,21, а потом снижался до 15,68. Среди госпитализированных среднее значение индекса в начале болезни было 14,5, но затем оно возрастало до 19,31.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

След простуды: ученые предскажут тяжесть COVID-19 по налету на языке

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