Из-за кризиса на Украине пшеница на Ближнем Востоке подорожала в три раза

Конфликт РФ и Украины привел к продуктовому кризису на Ближнем Востоке: пшеница подорожала в три раза, с $200 до $550–600 за тонну. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы видим, как негативно кризис в сфере продовольствия и энергетики влияет на экономики ЕС, что уж и говорить об экономиках небогатых стран, таких как Палестина, а также других государств арабского и африканского регионов. Я вам дам пример: стоимость пшеницы в Палестине сейчас приближается к $550–600 за тонну, хотя до февраля она стоила менее $200. Всё это, конечно, приведет к большому экономическому кризису», — отметил посол.

Он также призвал мировое сообщество «‎вести себя рациональнее, чтобы поскорее найти разумное решение этого кризиса»‎.

Нофаль подчеркнул, что «‎Россия в этом вопросе играет положительную роль, и именно в ее силах помочь нам преодолеть этот кризис»‎.

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