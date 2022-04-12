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Таджикистан и Киргизия договорились об отводе допсредств и сил от границы

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Таджикистан и Киргизия договорились об отводе дополнительных средств и сил от границы. Об этом сообщила 12 апреля киргизская Погранслужба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

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«В ходе переговоров одним из первых было принято решение об отводе дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации», — сообщили в киргизском пограничном ведомстве.

Ранее в этот день в погранведомстве сообщили, что обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная. А также, что зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента.

Конфликт между пограничниками двух государств начался в тот же день после того, как таджикские военнослужащие, согласно сообщению Бешкека, в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области на 20 метров проникли на киргизскую территорию. В течение дня стороны открывали стрельбу, ранения в ходе перестрелки получили пограничники обеих сторон. Кроме того, Киргизия сообщала о минометном обстреле со стороны Таджикистана расположенного в Баткенской области киргизского села Достук.

После чего, по информации областной администрации, жители семи киргизских сел на границе с Таджикистаном начали самостоятельную эвакуацию.

10 марта на одном из спорных участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. По данным погранведомства, в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии таджикские пограничники, «изменив ранее используемый маршрут движения», вышли на «новый рубеж охраны границы» и потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок.

27 января в местности Торт-Кочо также произошел конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии. В Киргизии заявили, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка. В ходе инцидента пострадало более 30 человек с обеих сторон.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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