Возбуждено уголовное дело по факту вербовки наемников и их участия в вооруженном конфликте против командира легиона Грузии Мамуки Мамулашвили, который действует в составе ВСУ. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

В СК отметили, что в действиях Мамулашвили выявлены признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь подозреваемого к уголовной ответственности за преступления в отношении военных российской армии. Грузинский наемник публично заявлял о намерениях в дальнейшем пытать и убивать российских военных.

В СК России обратили внимание на то, что действия злоумышленника напрямую противоречат положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, которая была принята 12 августа 1949 года.

10 апреля Бастрыкин поручил установить личности украинских националистов, которые после зверских пыток лишили жизни российского военнослужащего.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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