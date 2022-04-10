Бастрыкин поручил установить личности издевавшихся над российским солдатом

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил установить данные националистов с Украины, которые причастны к совершению преступления в отношении российского военнослужащего. Об этом в воскресенье, 10 апреля, рассказали в СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российским военнослужащим», — сказано в сообщении.

5 апреля Бастрыкин рассказал о публикации в интернете видео, на котором украинский солдат выстрелом в упор добивает раненого российского военнопленного. На записи слышны реплики мужчины: «Он еще жив. Сними этих мародеров. Смотри, он еще жив. Он задыхается». В это время видно, что российский солдат в натянутой на голову куртке, по-видимому, раненый, всё еще дышит. Глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила об обеспокоенности «вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон».

На следующий день, 6 апреля, американская газета The New York Times заявила о подлинности видео, на котором украинский солдат выстрелом в упор добивает раненого российского военного.

В этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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