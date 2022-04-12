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Белоруссия ввела ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия

Белоруссия ограничила вывоз из страны гречки, сахара и соли
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Белоруссия вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров в целях защиты внутреннего рынка. В частности ограничения распространяются на гречку, сахар, соль и другие товары, сообщила во вторник, 12 апреля, пресс-служба правительства республики.

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«Правительство вводит ограничения на вывоз из Беларуси отдельных видов продовольственных товаров», — говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на вывоз продуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который помимо Белоруссии входят Россия, Казахстан, Киргизия и Армения.

В пресс-службе уточняют, что вывозить за пределы ЕАЭС теперь можно не более 1 кг сахара, соли, макаронных изделий, гречневой и пшеничной муки, а также отдельных видов круп — рисовой, гречневой, манной, овсяной, пшена и овсяных хлопьев. Кроме того, вывезти можно 1 л растительного масла и три банки мясных, молочных или рыбных консервов, которые не предназначены для детского питания.

В правительстве меру объяснили повышенным спросом в приграничных районах, где люди скупают продовольственные товары в больших количествах для вывоза за пределы страны.

Ранее сообщалось, что мировые цены на базовые продовольственные товары достигли самого высокого уровня за всю историю в результате воздействия ситуации на Украине.

Прежде всего, это отразилось на рынках основных зерновых и растительных масел, следует из Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), обнародованного 8 апреля. Так, мировые цены на пшеницу за месяц выросли на 19,7 процентных пунктов. До рекордных показателей выросли цены на кукурузу, ячмень и сорго. Индекс ФАО на растительные масла вырос на 23,2 процентных пункта.

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