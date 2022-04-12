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Адвокат прокомментировал увольнение Константина Райкина из Театральной школы его имени

Адвокат Матвеев: вместе с уходом Константина Райкина из Театральной школы уйдет и его бренд
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Адвокат Тимур Матвеев во вторник, 12 апреля, прокомментировал «Известиям» увольнение Константина Райкина из Театральной школы его имени.

«Россия — театральная империя»
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Как подчеркнул юрист, Райкина уволили решением ректора, а формальным поводом стало «ухудшение материального положения вуза», однако это не является бесспорным основанием для увольнения. Для таких увольнений есть несколько оснований, например, утрата доверия — когда человек, наделенный функциями распоряжения денежными средствами куда-то их потратил.

«Либо должно быть грубое нарушение трудовой дисциплины, допустим, прогулы. Опять же таким увольнениям должен предшествовать ряд судебных расследований, которые должны быть оформлены надлежащим образом. Обязательно должно быть предоставлено работнику время для составления объяснений. В случае несогласия работника с решением работодателя, он должен обратиться в судебную инстанцию для восстановления своих прав», — подчеркнул Матвеев.

Говоря о коллективном иске студентов, желающих доучиться у Райкина, адвокат отметил, что это не является поводом для восстановления.

«Хотя понятно их желание доучиться под известным брендом, ради которого они и поступили в Театральную школу Константина Райкина. Разумеется, вместо с уходом Константина Аркадьевича уйдет и его бренд, поскольку имя это уже его собственность», — заключил Матвеев.

Ректор учреждения Анатолий Полянкин подписал соответствующий указ ранее во вторник. Как сообщил журнал «Театр», с решением не согласились представители студсовета учреждения.

По словам самого Райкина, Полянкин упразднил должность художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина).

«Я, конечно, надеюсь на лучшее, потому что я работаю с юристами. <…> Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. Такая у меня формула жизни», — сказал артист.

Ранее ректор убрал из названия школы имя Райкина, а затем попытался приостановить учебный процесс, не согласовав решение с преподавателями, а также попечительским и студенческим советами. Однако 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза.

Константин Райкин — народный артист России, лауреат двух Государственных премий РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон».

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