Автоэксперт объяснил продление действия истекших водительских прав

Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов во вторник, 12 апреля, рассказал «Известиям», зачем в России решили продлить действие истекших водительских прав на три года.

По его словам, весь смысл инициативы заключается в том, чтобы снизить нагрузку на регистрационные подразделения ГИБДД и, возможно, на государственные структуры.

«То есть вся идея продления водительских удостоверений на три года носит технический характер. Подобная практика уже прорабатывалась в прошлом году во время коронавирусных ограничений», — заметил Шкуматов.

Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действие водительских удостоверений, срок действия которых скоро истекает, продлят на три года. Кроме этого, на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов. Аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о госрегистрации племенных стад.

6 апреля стало известно, что с инициативой о продлении водительских прав выступили Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поможет поддержать бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.

Ранее 4 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в России предусматривается признание водительских удостоверений, выданных гражданам Армении. Сейчас подобная норма действует в отношении граждан Киргизии, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.