Цементный завод для строительства дороги запустили под Краснодаром

В Краснодарском крае в станице Новотитаровская Динского района начал работать цементно-бетонный завод. Он будет производить материалы для строительства Дальнего Западного обхода Краснодара.

Так, бетонную смесь с нового завода используют при изготовлении бордюров и разделительной полосы, уточняет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на региональную администрацию.

Завод запустила компания «Донаэродорстрой» в непосредственной близости от строящегося объекта, чтобы ускорить работы. Для возведения новой дороги потребуется порядка 55 тыс. куб. м бетонов разных классов. Дорожники смогут за одну смену устанавливать 1 км разделительной полосы или 400 м бордюра. Всего на обходе необходимо установить 51 км разделительной полосы и боковое ограждение на отдельных участках трассы.

На большинстве участков и мостов будущего обхода, который станет частью трассы М-4 «Дон», ведутся активные строительные работы. На 43% от общей протяженности отрезка уже уложили асфальт. Работы продолжаются на девяти путепроводах и трех мостах через реки.

Проект дороги создан таким образом, чтобы она не проходила в черте Кранодара и не затронула зону агломерации других населенных пунктов Краснодарского края. Обход возьмет на себя транзитный транспорт, который сейчас проходит по участку М-4 в черте города. После запуска магистрали экологическая ситуация должна улучшиться, а пропускная способность дальних подходов к Крымскому мосту — увеличиться. Строительство должны завершить в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Краснодарском крае должны отремонтировать свыше 300 км дорог. Дорожный фонд Краснодарского края в 2021 году превысил 40 млрд рублей.