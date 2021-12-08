На Кубани планируют отремонтировать более 300 км дорог в 2022 году

В 2022 году в Краснодарском крае власти намерены отремонтировать свыше 300 км дорог. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Дорожный фонд Краснодарского края в 2021 году превысил 40 млрд рублей. В 2022 году планируется отремонтировать более 300 км дорог», — приводит слова губернатора региона Вениамина Кондратьева сайт kp.ru.

Отмечается, что порядка 180 км этих дорог расположено в сельской местности. Среди крупных дорожных проектов — продолжение строительства обхода Тимашевска, трассы Краснодар–Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской.

Кроме того, в 2022 году начнется строительство Восточного коридора в Краснодаре.

С 2015 года в Краснодарском крае построили и отремонтировали почти 4 тыс. км дорог. Всего до конца года планируется модернизировать 160 км дорог.