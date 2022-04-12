Эксперт заявил об отсутствии у ОПЕК возможности заместить нефть из РФ для Европы

Заменить российскую нефть и нефтепродукты в полном объеме, а это порядка 7 млн баррелей в сутки, Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не может, так как у нее нет таких объемов. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович во вторник, 12 апреля.

Накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече с официальными представителями Евросоюза рассказал, что практически невозможно заменить экспорт российской нефти в страны ЕС. По его словам, на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены. Баркиндо допустил, что антироссийские санкции могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Даже если ОПЕК задействует резервные производственные мощности, чтобы помочь ЕС справиться с кризисом, это не исправит ситуацию, заключил он.

Митрахович подчеркнул, что в чистом виде таких объемов нефти нет ни у Саудовской Аравии, ни у ОАЭ, даже если бы они захотели полностью заместить российский рынок нефти в Европе.

Он полагает, что может сложиться ситуация, при которой Россия начнет постепенно перенаправлять свои поставки нефти на азиатский рынок, а те поставщики, которые ранее работали с Азией, частично могут перенаправить черное золото в Европу. Однако в этом случае цены все равно будут выше и это будет «очень стрессовый сценарий для Европы», поэтому она не торопится вводить запрет на поставки нефти из РФ.

«Теоретически европейцы могут рискнуть нефтяным эмбарго, но в таком случае не исключено, что к нему с российской стороны присоединится и газовое эмбарго», — добавил специалист.

Накануне в Люксембурге встретились министры иностранных дел стран — членов Евросоюза, на встрече обсуждались дальнейшие шаги в связи с российской операцией в Донбассе, включая санкции против России. В том числе обсуждался вопрос об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа, в котором страны ЕС до сих пор не достигли единства.

В конце марта государства G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

Сейчас на фоне санкций нефть стоит в районе $100 за баррель. По оценке ОПЕК, сокращение предложения российской нефти на рынке из-за ограничений может превысить 7 млн ​​баррелей в сутки.

На фоне обострения в Донбассе Москва начала 24 февраля операцию с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд стан запада начал вводить новые санкции против России. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».