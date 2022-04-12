Кудрин сообщил, что Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП на 2022 год

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во вторник, 12 апреля, заявил, что Минфин и Минэкономразвития дадут актуальную оценку уровня внутреннего валового продукта (ВВП) России в текущем году.

По его словам, в данный момент ведомства занимаются актуализацией российского ВВП, снижение будет более 10%.

«Есть и другие оценки экспертов. Есть разные оценки, снижение от 8 до 10%», — рассказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Всемирный банк спрогнозировал, что под влиянием «беспрецедентных санкций» в 2022 году ВВП России сократится на 11,2%. Однако руководитель отдела аналитических исследований ВШУФ Михаил Коган в беседе с «Известиями» назвал эту оценку поверхностной. По его словам, уже в третьем квартале текущего года она может быть существенно пересмотрена из-за постепенного возврата в Россию западных компаний и постепенной отмены санкций.

9 марта российский президент Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств ФНБ в облигации федерального займа (ОФЗ) и акции российских компаний. Поправки, внесенные в Бюджетный кодекс, призваны повысить устойчивость российской экономики и обеспечить финансовую стабильность в условиях жестких антироссийских санкций.

Также закон предусматривает использование в 2022 году остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 26,3 млрд рублей и дополнительных доходов, поступивших в фонд на 1 января 2022 года.