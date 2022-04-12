В Минтруде рассказали о выплатах работникам ушедших с рынка РФ компании

Власти пока не фиксировали нарушений трудового законодательства со стороны приостановивших деятельность в России иностранных компаний. Об этом в интервью «Известиям» рассказала замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.

«Есть ряд компаний, которые полностью выплачивают зарплату. Есть компании, которые договариваются о переносе плановых отпусков. Трудовым кодексом предписывается работодателю выплачивать сотрудникам в простое две трети. Если компания идет на такой шаг из-за объективных обстоятельств — например, логистические разрывы, то выплата должна быть не ниже двух третей оклада или ставки. Если причины зависят от работодателя — это две трети зарплаты», — объяснила Мухтиярова.

Она уточнила, в чем разница между зарплатой и окладом. Зарплата — это совокупность выплат, помимо оклада или ставки это и компенсационные, и стимулирующие выплаты, то есть гарантированная и премиальная часть. Оклад же — зарплата без премий и компенсационных выплат.

Замминистра подчеркнула, что соблюдать требование закона должны все организации, в том числе и имеющие иностранных собственников:

«Юридическое лицо все равно зарегистрировано в Российской Федерации, поэтому и компании с иностранным капиталом — тоже российские работодатели. И ответственность за невыплату заработной платы такие компании и их представители несут по российскому законодательству», — подчеркнула Мухтиярова.

В случае нарушений со стороны работодателей она посоветовала обращаться на круглосуточную «горячую линию» Роструда.

«Сейчас мы получаем до 700 звонков ежедневно — это все вопросы, связанные с соблюдением трудовых прав. Для сравнения: на пике пандемии было по 6 тыс., а в иные дни — и 7 тыс. звонков», — уточнила замминистра.

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«В простое меньше работников, чем в разгар пандемии»