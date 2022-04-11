Рабочее движение по севастопольскому участку «Тавриды» запустят 1 мая

Рабочее движение по восьмому участку трассы «Таврида», проходящему по территории Севастополя, запустят с 1 мая. Об этом директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщил на аппаратном совещании правительства города.

По его словам, к 1 мая планируется завершить возведение моста через реку Черную, путепроводов через улицу Нефтяную и железнодорожные пути. Движение откроют по двум полосам правой проезжей части. На искусственных сооружениях установят ограждение, а на асфальтовое покрытие нанесут разметку.

Как отмечает ИА «Крыминформ», в целом готовность восьмого этапа трассы «Таврида» составляет 65%. Участок протяженностью 7,9 км начинается от примыкания Президентской дороги к седьмому этапу трассы, а заканчивается на Ялтинском кольце Севастополя.

Стоимость строительства восьмого этапа оценивается в 19,3 млрд рублей. Полностью завершить работы планируется в конце 2023 года.

Отмечается, что вместо Ялтинского кольца в Севастополе будет возведена многоуровневая транспортная развязка.