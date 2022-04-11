Названо условие дальнейшего смягчения ограничений по покупке валюты в России

Центробанк может пойти на дальнейшее смягчение ограничительных валютных мер при условии спада ажиотажа и паники, а также ослабления инфляционных рисков. Такое мнение высказал в понедельник, 11 апреля, экономист Григорий Баженов.

Эксперт допустил, что Банк России может позволить покупку большего объема валюты и упростить переводы за границу.

«Сейчас очевидно, что регулятор будет действовать в ручном режиме, смотреть на ситуацию и, исходя из нее, отменять ограничения или принимать какие-то новые решения. Контроль могут ослабить, а могут и ужесточить, это будет зависеть от наблюдаемых рисков. Если говорим, например, о замедлении инфляционных процессов, то тут ограничения будут смягчать, о чем говорит снижение ключевой ставки на прошлой неделе», — сказал Баженов в беседе с Lenta.Ru.

Также экономист отметил, что большей частью причина роста цен заключается именно в ажиотаже и панике, которые уже схлынули. Удалось восстановить ряд торговых цепочек, получить заменители снятых с российских рынков товаров и наладить поставки со складов. Результатом этого стало замедление роста инфляции.

«Возможно, что в данном случае ЦБ решает работать уже не на стороне спроса, потому что история с поднятием ставок — это именно работа со спросом. Регулятор решает облегчить положение предложения, то есть, тех, кто производит товар», — предположил он.

Он добавил, что ослабление или усиление ограничений регулятором будут зависеть от того, какие именно риски будут наблюдаться, каким окажется их баланс.

«Например, разрешат покупать больше объемы валюты в одни руки, снимут ограничения с переводов за границу. Но, опять же, это возможно только в случае, если не реализуются серьезные инфляционные риски, которые все еще актуальны», — заключил Баженов.

Утром в понедельник в начале торгов на Московской биржекурс доллара вырос до 82,095 рубля, евро — 88,75 рубля. Однако к 12:02 мск доллар подешевел до 79,12 рублей, евро — до 85,50 рублей.

8 апреля Центробанк на внеочередном заседании снизил ключевую ставку с 20 до 17%, передает НСН. Регулятор объяснил решение тем, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но уже перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

Кроме того, ЦБ сообщил, что возобновит с 18 апреля продажу банками наличной валюты гражданам, но только той, что поступила в кассы финансовой организации с 9 апреля. Помимо этого граждане, у которых имелись валютные счета или вклады, открытые до 9 марта этого года, с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро при условии, что лимит в $10 тыс. или их эквивалент в евро не выбран. Общая установленная ограничительная сумма сохраняется и действует до 9 сентября. Деньги сверх лимита с валютных счетов физические лица в течение действия временного порядка по-прежнему могут снять в рублях.

В тот же день на Мосбирже курс доллара впервые с ноября опустился ниже 72 рублей, а курс евро впервые с июня 2020 года упал ниже 78 рублей.