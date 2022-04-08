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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с ноября

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 78 рублей, доллар — ниже 72 рублей
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Курс доллара в ходе торгов впервые с ноября опустился ниже 72 рублей. В то же время евро впервые с июня 2020 года опустился ниже 78 рублей, об этом 8 апреля свидетельствуют данные Московской биржи.

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В четверг, 7 апреля, курс доллар отмечался на уровне 77 рублей, евро опустился — ниже 84 рублей.

В пятницу Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 300 б.п., до 17,00% годовых с 11 апреля. В ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле–мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой. При этом главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов напомнил, что чрезмерное укрепление курса невыгодно экспортерам и бюджету. По его ожиданиям, правительство начнет снимать валютные ограничения. Аналитик Олег Сыроваткин отмечает, что за последнее время российская валюта с лихвой отыграла все потери, понесенные с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля.

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