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В Совфеде назвали бесовством украинскую рекламу с отсечением головы

Сенатор Ковитиди назвала бесовством украинскую социальную рекламу с отсечением головы
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Украинская социальная реклама, в которой есть кадры с отсечением головы, — это бесовство, заявила в понедельник, 11 апреля, «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, Украина превратилась в токсичное государство, и ярким примером этого является то, как украинские военнослужащие поступают с российскими военнопленными.

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«Это бесовство. Эта реклама еще раз подтверждает правильность проводимой Россией специальной военной операции», — подчеркнула Ковитиди.

Как отметила сенатор, в дальнейшем Украине нужна будет реабилитация, причем «порядок нужно будет наводить в головах и сердцах».

10 апреля в Сети появился новый социальный ролик, в котором девушка в украинском народном костюме стоит в поле с серпом в руках. Около нее находится поставленный на колени мужчина. Героиня ролика говорит русофобские высказывания, а затем с улыбкой на лице серпом перерезает мужчине горло.

В марте украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал убивать российских детей. В своей речи он процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который говорил, что для уничтожения нации нужно начинать с детей, чтобы они потом не смогли отомстить за смерть своих родителей.

Позже журналист принес извинения за свои высказывания. Он признал, что это было недопустимо с точки зрения журналиста и человека.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку высказываниям Шарафмала.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине и в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Он уточнил, что эти вопросы пока не поднимаются в ходе международных переговоров, однако рост русофобской кампании может вынудить Москву принять соответствующие меры.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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