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На Украине сняли соцрекламу по лекалам ИГ

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На Украине сняли соцрекламу, напоминающую видео, которое снимали боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ).

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В Сети появился новый социальный ролик, в котором девушка в народном костюме стоит в поле с серпом в руках. Около нее находится поставленный на колени мужчина. Героиня ролика говорит русофобские высказывания, а затем с улыбкой на лице серпом перерезает мужчине горло.

Пользователи Сети увидели в этом ролике сходство с видео, которые когда-то распространяли боевики ИГ. Кроме того, пользователи подчеркнули, что в героине соцрекламы увидели актрису Андрианну Курилец.

Комментируя данный ролик, продюсер Иосиф Пригожин заявил «Известиям», что сегодня происходит геноцид русского языка и всего, что связано с русским.

«Всё, что показывают сейчас, это катастрофа. Сложно представить, что это всё происходит с нами в наши дни в XXI веке. Это всё похоже на провокацию. Произошел подрыв репутации демократии. Надо садиться, разговаривать и договариваться. Всё, что происходит сейчас, это вопиющая несправедливость к человеку. История похожа на историю, которая была во время рабства. Похожа на фильм «Амистад», который снимал Стивен Спилберг», — сказал он.

В марте украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал убивать российских детей. В своей речи он процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана, который говорил, что для уничтожения нации нужно начинать с детей, чтобы они потом не смогли отомстить за смерть своих родителей.

Позже журналист принес извинения за свои высказывания. Он признал, что это было недопустимо с точки зрения журналиста и человека.

В Следственном комитете (СК) России 16 марта заявили, что глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста. В СК отметили, что Шарафмал является типичным представителем украинского национализма.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине и в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Он уточнил, что эти вопросы пока не поднимаются в ходе международных переговоров, однако рост русофобской кампании может вынудить Москву принять соответствующие меры.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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