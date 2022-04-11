Синоптик сообщил об исчезновении постоянного снежного покрова в Москве

В Москве исчез постоянный снежный покров. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Еще вчера на базовой столичной метеостанции ВДНХ снежный покров составлял символические 1 см, а сегодня, 11 апреля, в результате обильных осадков, утром сугробы полностью «обнулились», — написал он в Telegram.

Тишковец добавил, что в Подмосковье снежный покров еще фиксируется только в Новой Москве (Михайловское) — 2 см.

«Согласно климатическим наблюдениям, средняя дата схода снежного покрова в Москве приходится на 12 апреля, так что исчезновение белого покрывала в этом году произошло почти точно в установленный природой срок», — отметил синоптик.

Ранее в этот день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице на текущей неделе ожидается потепление до +13 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил, что порядка 25% месячной нормы осадков выпадет в понедельник и вторник в Москве. В целом вся неделя будет дождливой.

Но при этом, по его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.