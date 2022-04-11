Лавров заявил о цели спецоперации покончить с доминированием США в мире

Спецоперация РФ по защите Донбасса должна положить конец попыткам США захватить гегемонию в мире. Об этом 11 апреля в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сообщил Лавров.

Министр указал на то, что доминирование Америки выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, которые вырабатывают от случая к случаю.

2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одна из главных задач спецоперации заключается в восстановлении границ Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Как напомнил Песков, независимость этих республик признана Россией.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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