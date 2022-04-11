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В Кремле прокомментировали решение Societe Generale продать Росбанк

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Французская группа Societe Generale вправе самостоятельно решать, кому продавать свой бизнес. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Societe Generale о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос».

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«Это решение зависит от хозяина компании, покидающей Россию. Всё будет зависеть от решения владельцев, решат ли они продать кому-то из российских физических или юридических лиц или будут другие варианты. Это целиком и полностью выбор хозяина и предмет договоренностей с потенциальными приобретателями», — прокомментировал Песков 11 апреля.

О том, что Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании «Интеррос Капитал», стало известно ранее в этот день.

При этом в пресс-службе Росбанка отметили, что они продолжат работать в штатном режиме.

Росбанк и «Интеррос», которая была учредителем этого банка в 1990-х годах, связывают давние партнерские отношения. По условиям сделки, «Интеррос» обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Также Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России.

Еще 17 марта в Societe Generale сообщили, что рассматривают лишение прав собственности на свои активы в РФ в стрессовом сценарии. При этом такие действия не отразятся на выплате дивидендов за 2021 год, если они будут применены.

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