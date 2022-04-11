Япония и РФ начинают переговоры по квотам на вылов лососевых. Встреча представителей двух стран пройдет в онлайн-формате, передает телеканал «Известия». Япония платит России пошлину за природные ресурсы. Лосось и форель принадлежат стране, где они были выращены. Два государства проводят переговоры о квоте каждую весну.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.