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Минобороны России опубликовало кадры танкового боя в Харьковской области

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Министерство обороны России 11 апреля опубликовало кадры танкового боя в Харьковской области, который произошел поблизости от населенного пункта Топольское.

Командир танковой роты Тимур рассказал, как сдались танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, задача, которая стояла перед подразделением, заключалась во взятии населенных пунктов и обеспечении коридоров для прохода российских сил дальше на юг.

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«Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках. Заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать. Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было», — заявил военный.

Как уточнил танкист, под фосфором подразумеваются боеприпасы, начиненные белым фосфором. Такие боеприпасы запрещены третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Ранее в этот день Минобороны опубликовало видео с работой расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации на Донбассе. Как указали в ведомстве, ракетчики на «Искандерах» точечными ударами уничтожают важные объекты жизнедеятельности ВСУ. Под их удары попадают, в частности, командные пункты, склады с оружием, боеприпасами и топливом, узлы связи и средства противовоздушной обороны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия».

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