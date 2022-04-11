Минобороны показало работу расчетов ОТРК «Искандер» во время спецоперации

Министерство обороны РФ 11 апреля опубликовало видео с работой расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации на Донбассе.

Вооруженные Силы России продолжают наносить точные удары по военной инфраструктуре и технике противника. Для решения боевых задач используются ОТРК «Искандер». Они — «кость в горле» для Вооруженных сил Украины.

Ракетчики на «Искандерах» точечными ударами уничтожают важные объекты жизнедеятельности ВСУ. Под их удары попадают, в частности, командные пункты, склады с оружием, боеприпасами и топливом, узлы связи и средства противовоздушной обороны. Работают расчеты «Искандеров» четко и слаженно.

«Личный состав очень дружный и сплоченный. Все профессионалы и знают свое дело. В своих людях я уверен на сто процентов. В любое время дня и ночи я смогу с ними выполнить любые поставленные задачи», — сказал командир стартовой батареи Сергей.

В точности своих боевых машин расчеты ракетчиков не сомневаются. Сергей подмечает, что военные «слились» со своими машинами и знают в них каждый винтик.

9 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры переправы российских войск через реку Северский Донец в Харьковской области. На них видно, как российская военная техника преодолевает водную преграду по понтонной переправе, которую навели инженеры Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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