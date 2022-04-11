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Пентагон переведет разоблаченные на Украине биолаборатории в Монголию

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Пентагон расширяет программы биологических исследований в Азии. Американское ведомство добивается от властей Монголии выдачи разрешения на открытие в республике нескольких спецлабораторий, выяснили «Известия» в понедельник, 11 апреля.

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В стране уже ведут микробиологические исследования специалисты Германии и США. В сфере их интересов — изучение случаев редких инфекционных заболеваний у людей и животных. Эксперты считают, в Монголию готовят перевод исследований из закрытых на Украине биолабораторий.

На запрос «Известий» в Пентагоне не ответили. Но узнать о том, чем занимались ученые США и Германии можно из научных публикаций последних лет. Там сказано, что специалисты обеих стран регулярно собирают в Монголии образцы и биоматериалы, активно изучают эндемичные заболевания и их варианты.

«Мы знаем о работе аналогичных биолабораторий в Грузии и на Украине. Судя по информации, в Монголии работы ведутся в том же ключе. Только в Европе исследуется воздействие тех или иных болезней на европейцев, а в Монголии — на людей азиатского происхождения. Тут, конечно, надо насторожиться Китаю», — рассказал источник «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Заражены и очень опасны: что стоит за планами минобороны США по сотрудничеству с Монголией»

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