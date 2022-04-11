Юрист рассказала о получении компенсации за врачебную ошибку

Юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова рассказала, что получивший неправильное лечение пациент может рассчитывать на возмещение причиненного вреда и компенсацию морального.

В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 11 апреля, юрист отметила, что в связи со сложившейся юридической практикой компенсировать моральный вред проще. Для этого достаточно косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента или его близких родственников, уточняет RT.

Третьякова подчеркнула, что такие иски суды удовлетворяют чаще. Сложнее обстоит ситуация с возмещением ущерба. По словам специалиста, необходимо в этом случае установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным пациенту вредом, сообщает телеканал «360».

Юрист добавила, что в большинстве случаев суды удовлетворяют иски о компенсации морального вреда, но отказывают в удовлетворении требований о возмещении ущерба, расходов на лечение, утраченного заработка именно по причине отсутствия прямой причинно-следственной связи между ошибкой врача и причиненным вредом, отмечает Life.ru.

В сентябре 2021 года Мещанский районный суд Москвы приговорил врача-анестезиолога Льва Хитрина из клиники «Сфера» к шести годам колонии. В 2018 году во время проведения ринопластики пациентке медучреждения Каролине Саргисян были нанесены увечья. Кроме того, к реальному сроку была приговорена и медсестра клиники Лариса Савельева.