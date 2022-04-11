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Маск предложил превратить офис Twitter в приют для бездомных

Илон Маск предложил превратить главный офис Twitter в приют для бездомных людей
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Предприниматель Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, в воскресенье, 10 апреля, предложил превратить ее главный офис в Сан-Франциско в приют для бездомных. Об этом он написал на своей странице в данной соцсети.

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«Превратить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, так как там всё равно никто не появляется», — написано в твите, под которым есть возможность проголосовать за или против.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 1,9 млн пользователей, 91% которых поддержали идею Маска.

Ранее, 5 апреля, в интервью «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман сообщил, что на фоне падения капитализации соцсетей из-за новых правил приватности Apple (Snap, Twitter и т.д.) покупка гигантской доли Twitter совладельцем Tesla и SpaceX Илоном Маском является знаковым событием. Как добавил эксперт, в настоящий момент не исключается вариант покупки Маском всей компании Twitter.

Кроме того, во вторник Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд. В то же время в режиме реального времени состояние Маска оценивается в $302,1 млрд.

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