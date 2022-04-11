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Минобороны РФ показало работу танкистов ЗВО

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Министерство обороны РФ 11 апреля показало, как работают танкисты Западного военного округа (ЗВО) во время специальной военной операции на Донбассе.

Танковые экипажи ЗВО в ходе наступления провели бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Топольское Изюмского района в Харьковской области. Российские военные во время боя использовали местность и естественные укрытия после того, как отстрелялись по врагу. Экипажи танков поддерживали мотострелковые подразделения, которые использовали ручные противотанковые гранатометы и огнеметы.

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После столкновения один из участников боя, командир танковой роты Тимур рассказал об одном из моментов столкновения.

«Задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода наших сил дальше на юг. Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках. заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они (противник. — Ред.) убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать. Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было», — рассказал он.

Тимур также добавил, что на вооружении у противника находились абсолютно новые танки с минимумом пробега и полным боезапасом, которые, однако, мало что сделали. Украинские военные не хотят воевать с российской армией, когда видят ее технику, сдаются и радуются, что им не приходится стрелять по российским солдатам, заключил Тимур.

10 апреля Министерство обороны РФ показало, как происходит материально-техническое обеспечение (МТО) подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в полевых условиях. В месте расположения подразделений ВДВ есть всё для повседневной жизни воинской части: полевая кухня, столовая, комната бытового обслуживания, баня и прачечная, заправки для техники. Все создано для того, чтобы создать комфортные условия для проживания личного состава.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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