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Боксер Алоян спрогнозировал результаты поединка Дацика и Кавалари

Боксер Алоян рассказал о своих ожиданиях от поединков турнира PRAVDA
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Боксер Михаил Алоян в воскресенье, 10 апреля, в интервью «Известиям» рассказал о своих прогнозах на предстоящие бои турнира PRAVDA, который покажут в эфире РЕН ТВ 15 апреля.

Главный поединок вечера — бой россиянина Вячеслава Дацика против бразильца Сауло Кавалари, который уже находится в РФ и готовится к турниру. По мнению Алояна, оба спортсмена имеют свои сильные стороны, но Кавалари — чемпион мира по кикбоксингу, что дает ему некоторое преимущество.

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«Вячеслав Дацик довольно известен в смешанных единоборствах, выступает в боксе. У него сильный удар с большим весом. Может нокаутировать спортсмена. Что касается Сауло Кавалари, он является базовым кикбоксером и чемпионом мира по К1. Это является очень весомым послужным списком. Я был на таких турнирах», — отметил он.

Алоян считает, что поединок будет жестким, но он скорее ставит на победу бразильца. При этом отмечается, что не надо списывать Дацика со счетов.

«Дацик тоже довольно крепкий парень, но Кавалари повыносливее, я думаю. Он поподвижнее будет. И это будет его преимущество. Он очень хорошую конкуренцию может составить. И если воспользуется своим преимуществом по фактуре, по весу может победить Дацика», — добавил спортсмен.

Кроме того, поединок состоится между Тимуром Никулиным и Дмитрием Бикревым, где фаворита определить сложнее: у обоих есть хороший опыт, но в разных направлениях.

«Тимур достаточно опытный, он знает, что такое бокс. А Бикрев больше опыта имеет в рукопашном бою. Я не могу никому отдать предпочтение в этом бою. По мне, 50 на 50», — констатировал Алоян.

Не менее интересным, по мнению собеседника «Известий», будет третий бой между россиянином Максимом Бабаниным и кубинцем Рейнальдо Чароном. Алоян отдает предпочтение первому из них.

«Думаю, что Максим победит. Он очень опытный боксер, подвижный, чувствительный, как говорят в боксе. Что покажет кубинский боец? У них школа интересная довольно, тяжи у них интересные есть. Посмотрим, что представляет из себя Чарон. Он имеет шесть боев, одно поражение. Бой будет интересный, но я думаю, Максим победит. Он довольно опытный, хладнокровный и сможет победить нашего гостя», — подытожил боец.

Ранее российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от предстоящего боя Дацика и Кавалари. Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, россиянин находится в хорошей форме.

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире в 23:00 мск покажет телеканал РЕН ТВ. Также зрителей ждут еще два ярких боя: в ринге встретятся российские бойцы MMA Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев, а также тяжеловес Максим Бабанин с кубинским боксером Рейнальдо Чароном.

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