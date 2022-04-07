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Вильданов поделился ожиданиями от поединка Дацика и Кавалари

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Российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа в четверг, 7 апреля, поделился ожиданиями от предстоящего боя Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари.

По словам Вильданова, он помнит бразильского бойца в схватке с другим россиянином — Денисом Недашковским.

«Нашего атлета Недашковского он вырубил, вырубил его он мощно, хотя все надеялись, что наш атлет его победит. Но получилось, что наш атлет упал. И это будет своего рода вендетта за нашего атлета. Я надеюсь, что Вячеслав все-таки отомстит ему», — отметил Большой Папа.

Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, россиянин находится в хорошей форме.

«Я думаю, Вячеслав его просто перебьет, у него просто железобетонная голова. И сколько по этой голове не бей, результата нет. Он как супергерой в мультиках. Чем больше бьешь его по голове, тем больше у него жизни появляется», — поделился боец.

По его словам, это будет интересный бой между двумя серьезными и возрастными соперниками.

«Оба возрастные, оба серьезные атлеты. Но я бы ставил сейчас на Вячеслава, потому что он сейчас идет на большом подъеме. В него вкладывается очень много сил, он очень сильно похудел. Он вырос в техническом плане, что все сегодня видят. Он перерос сегодня из негативного персонажа в позитивного. В России все будут болеть за Вячеслава», — отметил Вильданов.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояния бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрёва и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Трансляция начнется в 23:15 мск.

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