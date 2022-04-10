В Госдуме оценили слова Борреля о военном решении конфликта на Украине

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о необходимости военного разрешения конфликта на Украине стало подарком киевскому режиму. Об этом 10 апреля заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Боррель по итогам визита в Киев сделал заявление, после которого председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил немедленно отправить его в отставку. Война «должна быть выиграна на поле боя», заявил Боррель. Блестящий подарок киевскому режиму, который не гнушается кровавыми провокациями, ракетными обстрелами жилых кварталов, пытками и казнями военнопленных. Понимает ли глава европейской дипломатии, на чью сторону он встал?» — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, официальный представитель ЕС в данном случае лишь повторяет призывы руководства США, которые «действительно хотят поражения России и способствуют ему напрямую» ради установления мировой гегемонии.

Слуцкий также назвал последние посещения Киева западными политиками, среди которых были глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер, ярмаркой тщеславия.

«Все как обычно: похлопывания по плечу Зеленского, обещания оказать поддержку и продолжить давление на Россию. Говоря прямо — противостояние России на Украине до последнего украинца продолжается. Когда ВСУ (вооруженные силы Украины. — Ред.) и нацбаты обстреливали Донбасс в течение восьми лет, европейские политики даже не думали о том, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Ведь это другое», — добавил парламентарий.

Накануне Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Лидеры ЕС не заявляли о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний не звучало и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году.

До этого, 7 апреля, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.