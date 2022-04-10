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Националисты «Азова» захватили два иностранных судна при отходе из Мариуполя

В морском порту Мариуполя националисты «Азова» захватили два иностранных судна с экипажем
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Украинские националисты из группировки «Азов» (против которой в РФ возбуждены несколько уголовных дел) при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи. Об этом сообщил в воскресенье, 10 апреля, заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Удерживая в заложниках экипажи, националисты «Азова» ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — отметил Басурин.

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Судьбы членов экипажей данных судов и состояние их здоровья пока не известны. Для спасения жизней удерживаемых националистами моряков предпринимаются совместные усилия Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что сухогруз «Апачи», принадлежащий Украине, сделал попытку вечером 8 апреля прорваться в порт Мариуполя для эвакуации главарей националистической радикальной группировки «Азов» и иностранных наемников по морю. После того как судно проигнорировало предупреждения пограничных сторожевых кораблей, по сухогрузу был открыт артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части.

5 апреля Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов», были сбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Как рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета, эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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