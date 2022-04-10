В Минобороны сообщили о попытке украинского сухогруза прорваться в порт Мариуполя

Сухогруз «Апачи», принадлежащий Украине, сделал попытку вечером 8 апреля прорваться в порт Мариуполя для эвакуации главарей националистической радикальной группировки «Азов» и иностранных наемников по морю. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, судно, приписанное к мальтийскому порту Валетта, следовало под мальтийским флагом из Таганрогского залива к Керченскому проливу. Затем в 30 км от Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в заблокированный городской порт.

Как отметил представитель оборонного ведомства, сухогруз не отвечал на требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь и продолжал двигаться в направлении порта. Предупредительная стрельба, выполненная сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению его курса.

«Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе». При этом на берегу наблюдались сигнальные костры. Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна», — рассказал Конашенков.

После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

Представитель Минобороны отметил, что пострадавших среди членов экипажа на судне нет.

5 апреля Конашенков рассказал, что вертолеты Ми-8 ВСУ, пытавшиеся вывезти из Мариуполя руководство группировки украинских неонацистов «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел), были сбиты российскими войсками. Один вертолет были подбит в районе села Рыбацкое из трофейного переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер», еще один получил повреждения от попадания ракеты и упал в море.

Как рассказал пленный бортовой техник сбитого российскими войсками вертолета, эвакуация главарей «Азова» сорвалась из-за слабой подготовки операции. По его словам, их летательный аппарат был произведен еще в советские годы, а из оборудования у экипажа были только GPS и приборы ночного видения.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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