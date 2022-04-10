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Упавшая в Краматорске «Точка-У» оказалась одной серии с ракетами ВСУ

Серийный номер доказывает, что упавшая на Краматорск ракета «Точка-У» принадлежит ВСУ
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Серийные номера ракет «Точка-У» из Краматорска, которые представлены на фотографиях очевидцев, свидетельствуют о том, что обстрел города был произведен Вооруженными силами Украины (ВСУ), о чем стало известно в воскресенье, 10 апреля.

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«Точка-У», унесшая десятки жизней мирных жителей Краматорска, числилась на балансе ВСУ — расшифрован ее серийный номер», — сообщил Telegram-канал донецкого телеканала «Юнион».

Серийный номер ракеты «Точка-У» серии 9М79-1, упавшей накануне на вокзал в Краматорске, выглядит так: «Ш91579». Ранее украинскими боевиками использовались ракеты той же серии со следующими номерами: «Ш915611» (в Бердянске), «Ш915516» (в Мелитополе), уточняется в сообщении.

8 апреля Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара украинскими войсками «Точкой-У» по Краматорску.

В ведомстве отметили, что уже предварительно установлена личность командира бригады. В настоящее время устанавливается и круг лиц, исполнивших его приказ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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